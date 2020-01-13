RU  UA  EN

понедельник, 13 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.75
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

13 января

16:41
В Украине приняли важное решение по жилью для военных: документ и разъяснение
16:24
Зеленский подписал закон о наказании нардепов за кнопкодавство: что им грозит
16:23
В Украине произошла страшная трагедия с беременной женщиной из-за грипа
15:58
Даже не пытался затормозить: момент страшного ДТП на переходе в Киеве попал на видео
15:46
В Мариуполе парень погиб страшной смертью в общежитии: фото
15:45
В Лос-Анджелесе назвали номинантов на премию Оскар-2020
15:36
Тараканы, вонь и вымогательство: в сети на фото показали ужасы больницы Днепра
15:28
Пришла в сознание и ощутила, что дышу: украинская певица впервые рассказала о попытке суицида
15:04
"Джокер" слил в сеть интересную переписку о деле Шеремета: фото
15:00
25 лет спустя: Дженнифер Энистон показала милое фото с актрисами сериала "Друзья"
14:49
Красивые щедривки для детей: короткие стихи, видео
14:38
В Китае проходит крупнейший фестиваль ледовых скульптур - вот 15 примеров гениальности его участников
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Мариуполе парень погиб страшной смертью в общежитии: фото

понедельник, 13 января 2020, 15:46
переглянути новину українською

В понедельник, 13 января, в Мариуполе в Приморском районе произошла трагедия – подросток выпал из окна и разбился насмерть.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на местный телеканал "TV-7".

Отмечается, что погибшему было всего 15 лет. Юноша выпал из окна общежития в котором проживал. Его личность на данный момент не была установлена.

На место событий прибыли правоохранители, они оградили территорию и выясняют обстоятельства происшествия.

Как сообщал "Апостроф", ранее журналисты опубликовали новые подробности ЧП с девочками-подростками в Луцке, которые погибли вследствие падения с 7 этажа. Также было опубликовано видео трагического происшествия.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел марш в честь Степана Бандеры
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Между катастрофой МАУ и рейсом MH17 есть одно существенное отличие - основатель Bellingcat

Трагедия с самолетом МАУ: почему Иран ведет себя как Путин в 2014-м

Авиакатастрофа PS752 в Иране: главное о трагедии самолета МАУ

Кто погиб в авиакатастрофе самолета МАУ в Иране: фото и истории пассажиров

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: