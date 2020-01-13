В Мариуполе парень погиб страшной смертью в общежитии: фото

В понедельник, 13 января, в Мариуполе в Приморском районе произошла трагедия – подросток выпал из окна и разбился насмерть.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на местный телеканал "TV-7".

Отмечается, что погибшему было всего 15 лет. Юноша выпал из окна общежития в котором проживал. Его личность на данный момент не была установлена.

На место событий прибыли правоохранители, они оградили территорию и выясняют обстоятельства происшествия.

Как сообщал "Апостроф", ранее журналисты опубликовали новые подробности ЧП с девочками-подростками в Луцке, которые погибли вследствие падения с 7 этажа. Также было опубликовано видео трагического происшествия.