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В Киеве в поликлинике случилось жуткое ЧП с мальчиком: видео

пятница, 17 января 2020, 06:59
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В Киеве в детской поликлинике в Подольском районе произошло ужасное чрезвычайное происшествие: здесь демонтированные двери придавили малолетнего ребенка.

Как пишут городские паблики в социальных сетях, ужасный инцидент произошел на жилом массиве Виноградарь.

Уже удалось установить, что демонтированные двери оставили после себя рабочие.

"Ребенок выжил, но получил серьезные травмы. Интересно, кто ответит за эту халатность, которая привела к трагедии?" - говорится в подписи к опубликованному видео.

К счастью, ребенок выжил, однако в результате происшествия малыш получил травмы обеих ног.

Напомним, что 14 января в доме по улице Архитектора Вербицкого в Дарницком районе Киева ребенок умер страшной смертью - малыш захлебнулся в ванной.

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