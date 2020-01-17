В Кривом Роге задержали подозреваемого в зверском убийстве таксиста: фото

15 января в Кривом Роге злоумышленник зарезал 76-летнего таксиста, полиция задержала преступника.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ресурс 1kr.ua.

Тело зарезанного мужчины, которое находилось в автомобиле марки Chevrolet , заметили местные жители. Труп с ножевым ранением в области шеи обнаружили около 18:00 в автомобиле на улице Тополиной.

В пресс-службе полиции заявили, что правоохранители уже задержали преступника. Как выяснилось, преступление произошло из-за ссоры, которая возникла между 48-летним мужчиной и водителем из-за того, что пассажир не смог оплатить проезд. Злоумышленник сел в автомобиль и когда таксист подвозил его до пункта назначения, сказал, что не имеет средств оплатить проезд. Во время ссоры он вытащил нож и нанес несколько ударов в шею, грудь и живот перевозчика. После этого покинул место преступления. 76-летний пострадавший от полученных травм скончался в автомобиле.

Полицейские открыли дело по 1 части 115 статьи Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) по факту смерти 76-летнего таксиста в Центрально-Городском районе Кривого Рога.

Как сообщал "Апостроф", полицейские задержали супругов, которых подозревают в убийстве молодого таксиста в Киеве. Они оказались иностранцами, которые незаконно жили под Киевом.