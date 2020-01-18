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В Сирии нанесли смертельный удар по войскам Путина: видео

суббота, 18 января 2020, 09:44
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Войска Сирии нанесли мощный удар по российским военным, в результате чего есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщает блогер Эль Мюрид на своей Facebook-странице.

Отмечают, что погибли шесть человек, еще есть пострадавшие, среди которых не только военные.

"Ближневосточные СМИ сообщают о гибели 6 российских военных, среди которых 4 офицера, в населенном пункте Катра на юго-востоке Идлиба. Есть раненые, среди них - российский журналист", - говорится в сообщении. Блогер также опубликовал фото и видео.

Как сообщал "Апостроф", в Сирии погиб российский наемник из Сибири, который воевал против Украины в составе группировок боевиков на Донбассе. Он воевал в 24 отдельной бригаде специального назначения ГРУ ГШ РФ.

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