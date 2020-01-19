Добро пожаловать в ад: в сети показали видео страшного дома ребенка в России

В сети активно обсуждают Дом ребенка, который находится в Якутии. Условия для жизни детей здесь просто ужасающие.

Ролик с происходящим здесь опубликовал Виталий С. в Twitter.

По опубликованным кадрам видно, что детям приходится жить в ужасных условиях. Здесь не делался ремонт на протяжении многих лет, а делался ли он вообще после постройки здания - большой вопрос.

В комментариях люди отмечают, что детям жить в таких условиях просто нельзя. Несмотря на это, государственное учреждение продолжает работать и принимать детей, которые остались без опеки родителей.

Специализированный дом ребенка в Якутии. Сюда привозят детей из неблагополучных семей. Не завидуй, Америка. pic.twitter.com/zKZO6Z1TZn — Виталий С. (@vits2014) January 18, 2020

Напомним, что в Москве в школе ученик восьмого класса напал на учительницу, разбил ей голову и устроил погром в классе.