Школьник в России напал на учительницу и устроил погром в классе: видео

В Москве, РФ, в школе ученик восьмого класса напал на учительницу, разбил ей голову и устроил погром в классе.

Об этом сообщают российские информационные издания со ссылкой на данные местного следственного комитета.

Отмечается, что юноша схватил пульт от интерактивной доски и напал на учительницу после того, как она порвала ему наушник. Женщина сделала это, когда заметила, что ученик слушает музыку на уроке.

Вследствие нападения у учительницы рассечена кожа на голове, ее доставили в больницу. По факту нападения в Следственном комитете российской столицы начали расследование и провели проверку.

"Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех фактов, указанных в статье. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - заявили российские следователи.

Относительно нападавшего удалось выяснить, что это 15-летний юноша, который имеет проблемы с дисциплиной, часто оставался на второй год и воспитывает его бабушка. Он также стоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних.

Следует также отметить, что директор школы, где произошел инцидент, заявил, что "конфликт уже улажен".

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно об изменениях в украинской системе школьного образования, так, в школах страны намерены ограничить количество детей в классе, директоров будут выбирать на конкурсе, а ученики смогут выбирать часть предметов для обучения.