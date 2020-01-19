Под Киевом поймали банду опытных воров: фото

В селе Скибин Броварского района Киевской области задержали группу воров, которые проникли в один из частных домов через окно и похитили телевизор, а также бижутерию.

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции, правоохранители отработали камеры видеонаблюдения, по которым вычислили автомобиль Toyota Camry, на котором передвигались воры.

Злоумышленниками оказались два 38-летних киевлянина, которые ранее уже отбывали наказание за совершение разбойного нападения, а также 36-летний житель Днепропетровской области, ранее судимый за грабеж.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что россиянин создал преступную группировку, члены которой под видом бойцов АТО похищали людей и вымогали у них деньги.