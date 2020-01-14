В Украине поймали опасную банду, похищавшую людей: фото

Россиянин создал преступную группировку, члены которой под видом бойцов АТО похищали людей и вымогали у них деньги.

Об этом сообщили в Главном следственном управлении Нацполиции Украины.

26-летний гражданин РФ по заказу третьих лиц в 2019 году создал банду, участники которой представлялись бойцами АТО и похищали людей. Пострадавших били, запугивали убийством и требовали у них деньги. Всего правоохранителям известно о 4 эпизодах вымогательства. Тогда преступники обогатились на 11 миллионов гривен.

У одного мужчины они требовали 400 тысяч долларов США, в сентябре 2019 похитили другого потерпевшего и просили за его освобождение 15 тысяч евро.

Лидер банды объявлен в международный розыск. Четверо его подельников - в межгосударственный. Еще троих правоохранители уже задержали, они как раз в это время дают показания.

Как информировал "Апостроф" раньше, под Киевом на горячем поймали банду опытных воров. Мужчин задержали во время проведения комплекса оперативно-розыскных и следственных действий. Известно, что они причастны к совершению ряда краж в 2019 году с предприятий, торговых центров и офисов на территории столицы, Винницкой и Киевской области.