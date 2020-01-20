В Киеве не работали несколько станций метро: подробности и фото (обновлено)

В понедельник, 20 января, в Киеве внезапно прекратили работу несколько станций метро, причиной назвали техническую неисправность.

Об этом говорится на странице Киевского метрополитена в Facebook.

"Красная линия. Движение "Лесная" - "Святошин". "Житомирская" и "Академгородок" не работают. Устраняется технеисправность на пути метрополитена. Об открытии станций будет сразу сообщено", - сказано в сообщении.

Отмечается, что ориентировочное время работ - 15-20 минут.

На фото - станция метро "Академгородок":

Обновлено! Вскоре станции метро возобновили работу.

Как сообщал "Апостроф", ранее неприятный инцидент произошел с нетрезвой пассажиркой киевского метрополитена, которая сидя ехала на эскалаторе на станции "Крещатик".