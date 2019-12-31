Пьяные развлечения девушки в метро Киева обернулись серьезным ЧП: фото

Неприятный инцидент произошел с нетрезвой пассажиркой киевского метрополитена, которая сидя ехала на эскалаторе, на станции "Крещатик".
Фото с места происшествия опубликованы в Telegram-канале сообщества "Киев оперативный".
Как свидетельствуют снимки, движущиеся ступени зажевали куртку подвыпившей девушки, превратив ее в клочья. К счастью, сама пассажирка не пострадала.
"Пьяная девушка решила сидя проехаться на эскалаторе, что на станции метро Крещатик, и не успела вовремя встать", - прокомментировал фото автор поста.
Как сообщал "Апостроф", ранее киевлян предупредили о группах вооруженных ножами воров, которые занимаются кражами у пассажиров столичного метрополитена. В сообщении подчеркнули, что опасные преступники активизировались в канун новогодних праздников.