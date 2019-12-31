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Пьяные развлечения девушки в метро Киева обернулись серьезным ЧП: фото

вторник, 31 декабря 2019, 10:59
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Неприятный инцидент произошел с нетрезвой пассажиркой киевского метрополитена, которая сидя ехала на эскалаторе, на станции "Крещатик".

Фото с места происшествия опубликованы в Telegram-канале сообщества "Киев оперативный".

Как свидетельствуют снимки, движущиеся ступени зажевали куртку подвыпившей девушки, превратив ее в клочья. К счастью, сама пассажирка не пострадала.

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"Пьяная девушка решила сидя проехаться на эскалаторе, что на станции метро Крещатик, и не успела вовремя встать", - прокомментировал фото автор поста.

Как сообщал "Апостроф", ранее киевлян предупредили о группах вооруженных ножами воров, которые занимаются кражами у пассажиров столичного метрополитена. В сообщении подчеркнули, что опасные преступники активизировались в канун новогодних праздников.

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