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Вдавило автомобилем в остановку: во Львове произошло страшное ДТП, фото и видео с места

воскресенье, 19 января 2020, 23:34
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Фото: пресс-служба полиции во Львовской области

Поздно вечером в воскресенье, 19 января, во Львове автомобиль врезался в автобусную остановку, на которой стояло много пешеходов.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

Так, 37-летний водитель BMW на всех парах влетел в остановку общественного транспорта, расположенную на улице Под Дубом, на которой в момент ЧП находились около десяти человек.

"Автомобилист совершил при этом наезд на пешехода - 24-летнюю жительницу Львова. В результате наезда женщина получила телесные повреждения и была доставлена в больницу, где медики установят ей диагноз", - говорится в сообщении полиции. При этом, другие пешеходы не пострадали и отделались лишь испугом.

Интересно, что водителя BMW в феврале прошлого года суд лишил права управлять транспортными средствами.

"С тех пор полицейские четыре раза составляли на этого человека протоколы об административных правонарушениях, а именно - за управление транспортными средствами без соответствующих документов и будучи лишенным такого права", - добавили в полиции.

В сети также выложили видео с места инцидента, на котором видно обломки машины возле остановки и слышны истошные крики женщины.

Осторожно! Видео 18+

Как сообщал "Апостроф", ранее в Одессе пьяный полицейский на авто влетел в пешеходов.

Также житель Харькова за рулем авто врезался в остановку и подрался с полицейскими.

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