Появились фото и данные о 31-летнем бойце ВСУ, убитом снайпером на Донбассе

В начале текущей недели в зоне проведения Операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе погиб 31-летний украинский военный Василий Муха.

Об этом сообщает Боровская РГА.

Погибший 20 января боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) был жителем села Пески-Радьковские Боровского района Харьковской области. Он служил командиром машины 2-го мотопехотного отделения 2-го мотопехотного взвода 2-й мотопехотной роты воинской части А3137.

По словам военного комиссара области Юрия Калгушкина, Муха погиб в результате снайперского обстрела. Свой последний бой он принял около 19:45, открыв во время вражеского обстрела огонь из пулемета. В него попали три пули, одна из них - из снайперского оружия, она и стала смертельной.

До окончания контракта на службу военный не дожил 10 дней.

Муха пошел на контрактную службу 31 января 2019 года и служил в 37-м отдельном мотопехотном батальоне "Запорожье" 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады ВСУ, которая обороняет позиции в районе Донецка.

Ранее он воевал в составе 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко. Воина похоронят с почестями в четверг, 23 января, около 12:00 в родном селе. Дома у него остался отец.

Как сообщал "Апостроф", 22-летний уроженец села Лище (Волынская область) Николай Сорочук, который погиб от пули снайпера на Донбассе, пошел добровольцем на войну через год после окончания школы.