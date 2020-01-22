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Мама не хотела отпускать на войну: одноклассница рассказала о погибшем на Донбассе бойце ВСУ

среда, 22 января 2020, 21:20
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Фото: Волинські Новини

22-летний уроженец села Лище (Волынская область) Николай Сорочук, который погиб от пули снайпера на Донбассе, пошел добровольцем на войну через год после окончания школы.

Об этом сообщают Волынские Новости.

Как сообщила изданию одноклассница бойца Наталья Гаврилюк, в школе Коля не определился с планами на свое будущее. Уже где-то через год после завершения учебы он пошел добровольцем воевать на Донбасс.

Девушка вспоминает, что на прошлогодней встрече выпускников она заметила, что вернувшийся с войны одноклассник сильно изменился.

"Он стал мужчиной. Спокойным, умным, начитанным, более осведомленным... В школе он был таким весельчаком с отличным чувством юмора. Теперь я была шокирована зрелостью его взглядов на жизнь. Он меня приятно поразил", - рассказывала Наталья.

По ее словам, мама Николая не хотела больше отпускать сына на восток, уговаривала остаться дома. Но тот отвечал, что должен защищать Украину.

Как сообщал "Апостроф", девушка погибшего на Донбассе бойца ВСУ гневно обратилась к властям по поводу их "миротворческих" инициатив.

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