Суд отпустил из-под стражи ветерана АТО с позывным "Пума", которую назвали причастной к делу Шеремета

23 января суд сменил меру пресечения Инне Грищенко с позывным "Пума", которая является одним из фигурантов в деле об убийстве известного журналистам Павла Шеремета.

Как сообщает Telegram-канал Klymenko Time, ей изменили меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

Кроме того, Грищенко подозревается организации неудачного покушения на предпринимателя в Ивано-Франковске.

Как известно, в МВД считают, что именно "Пума" была координатором действий подозреваемых. Там утверждают, что она якобы была за главную.

Напомним, что известный в Украине пранкер по прозвищу "Джокер" пообщался с министром по вопросам ветеранов АТО Оксаной Колядой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета в Киеве.