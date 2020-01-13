"Джокер" слил в сеть интересную переписку о деле Шеремета: фото

Известный в Украине парнкер по прозвищу "Джокер" пообщался с министром по вопросам ветеранов АТО Оксаной Колядой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета в Киеве.

Скриншоты с разговором он опубликовал на своем Telegram-канале.

По переписке видно, что Коляда не придерживается позиции руководства страны и силовых ведомств и не согласна с обвинениями в адрес подозреваемых по данному делу.

"Дело убийства Шеремета. Поговорил от имени Корчинской с министром по вопросам ветеранов АТО Оксаной Колядой. Министр, как и Корчинская, вопреки воле президента Зеленского и позиции министра внутренних дел Авакова не согласна с обвинениями, и хочет помогать подозреваемым в убийстве журналиста", - написал он.

Напомним, что 10 января Киевский апелляционный суд своим решением оставил под стражей Андрея Антоненко - главного подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.