Под Киевом молодой водитель вылетел на встречную и погиб: фото и видео ДТП

23 января в 19:00 в городе Буча под Киевом произошла смертельная авария.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Информатор".

На улице Киево-Мироцкая лоб в лоб столкнулись красный Dacia Logan и черный Kia Sorento. На кадрах видно, что удар был такой силы, что красная легковушка загорелась.

Несмотря на то, что сработала подушка безопасности, 23-летний водитель Dacia Logan от полученных черепно-мозговых и травм грудной клетки погиб на месте.

"Я ехал по Киево-Мироцкой со стороны Горенки. Dacia двигался в противоположном направлении. Он выехал на встречку прямо передо мной и мы столкнулись", - рассказал водитель внедорожника. Сам он не пострадал, а вот у Kia повреждены бампер и передняя часть кузова.

Как писал "Апостроф" ранее, 23 января на улице Бархатная на Петропавловский Борщаговке (Киев) произошла ужасное ДТП. Две иномарки столкнулись возле жилого комплекса "Счастливый" . Столкновение было лобовым. В обоих автомобилей пострадала передняя часть кузова.



