В Киеве в страшном ДТП авто превратилось в кучу металлолома: фото

23 января по улице Бархатная на Петропавловский Борщаговке (Киев) произошла ужасная авария.

Об инциденте сообщили в Instagram-аккаунте dtp.kiev.ua.

Две иномарки столкнулись возле жилого комплекса «Счастливый». Столкновение было лобовым. У обоих автомобилей пострадала передняя часть кузова.

Информации о пострадавших пока не поступало. На месте ДТП работают медики, спасатели и правоохранители.

В комментариях к фото подписчики отмечают, что это уже не первая авария на этом участке дороги. Говорят, что несчастные случаи участились после ремонта автотрассы.

Как писал "Апостроф" ранее, утром 23 января на трассе Полтава-Александрия автомобиль с военными съехал в кювет.