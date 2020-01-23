RU  UA  EN

четверг, 23 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.20
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

23 января

17:03
Брэд Питт пошутил о старости и рассказал, как с возрастом изменилась его жизнь
17:00
Зеленский с раввинами помолился у Стены плача в Иерусалиме: фото и видео
16:56
Позорище и трус: пользователи соцсетей жестко прошлись по Киве из-за драки в ресторане
16:43
Каковы шансы появления в Украине смертельного коронавируса: заявление Минздрава
16:37
В сети раскрыли скандальные подробности про ветерана АТО, с которым дрался Кива
16:25
Настя Каменских никак не угодит фанам - певице советовали похудеть, а теперь зовут тощей (фото)
16:18
В Харькове ребенок погиб под колесами Infiniti: фото с места трагедии
16:08
Медики боролись две недели: появились страшная новость о ребенке, пострадавшем в ДТП в Черкассах
15:49
На оккупированный Крым обрушился мощный ураган, фото
15:49
В Киеве в страшном ДТП авто превратилось в кучу металлолома: фото
15:49
Под Черниговом произошло тройное ДТП, много пострадавших: фото
15:32
В Украине из-за "аномального" тепла начали распускаться подснежники, фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Киеве в страшном ДТП авто превратилось в кучу металлолома: фото

четверг, 23 января 2020, 15:49
переглянути новину українською

23 января по улице Бархатная на Петропавловский Борщаговке (Киев) произошла ужасная авария.

Об инциденте сообщили в Instagram-аккаунте dtp.kiev.ua.

Две иномарки столкнулись возле жилого комплекса «Счастливый». Столкновение было лобовым. У обоих автомобилей пострадала передняя часть кузова.

Информации о пострадавших пока не поступало. На месте ДТП работают медики, спасатели и правоохранители.

В комментариях к фото подписчики отмечают, что это уже не первая авария на этом участке дороги. Говорят, что несчастные случаи участились после ремонта автотрассы.

Как писал "Апостроф" ранее, утром 23 января на трассе Полтава-Александрия автомобиль с военными съехал в кювет.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Украинцы ярко отпраздновали День соборности на "уставшем" мосту Патона
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Марш в Киеве к 111-летию Бандеры: эксклюзивные фото шествия с факелами

Комфортный пешеходный муравейник: как изменится Киев

Герои парковок: в Киеве идут на крайние меры для борьбы с пробками

Ад в метро Киева: что делать, если вы стали "жертвой" телефонного минера

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: