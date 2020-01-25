Под Киевом водитель вылетел на тротуар и протаранил торговые ряды: фото и видео крупного ДТП

В ночь на 25 января в Ирпене под Киевом трое мужчин на Mercedes Vito пытались скрыться от полиции, но это все завершилось неудачей.

Как сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Информатор", на улице Соборной микроавтобус протаранил три автомобиля, после чего влетел в МАФ.

В результате аварии двое пассажиров угодили в больницу, а сам водитель сбежал с места преступления.

Полицейским о пьяном водителе сообщил местный житель, после чего "копы" увидели Mercedes с подозреваемыми и пытались остановить, но автомобиль начал скрываться от правоохранителей.

Авария произошла в центре города, когда Mercedes влетел в Seat, Lanos и Ford. После этого автомобиль влетел в киоск возле остановки, который от удара развернуло вглубь тротуара.

Напомним, что 23 января в 19:00 в городе Буча под Киевом произошла смертельная авария.