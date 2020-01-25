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В Турции десятки людей погибли при землетрясении: новые видео последствий

суббота, 25 января 2020, 13:30
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В результате мощного землетрясения в Турции погиб минимум 21 человек, о чем сообщает местное управление по чрезвычайным ситуациям.

По последним данным, 17 человек погибли в городе Элязиг и еще четверо – в городе Малатья.

В результате землетрясения пострадало 1030 человек, больше всего – именно в этих двух городах.

"В регион было направлено в целом 1167 сотрудников поисково-спасательных служб и 235 транспортных средств с команд UMKE и пожарной охраны, особенно с 39 провинциальных управлений", - отмечают в ведомстве.

Для пострадавших разместили свыше шести тысяч семейных палаток, более 11 тысяч коек и 18 тысяч одеял.

Напомним, что в Закарпатской области поздним вечером 23 января зарегистрировали землетрясение, о чем свидетельствуют данные главного центра специального контроля.

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