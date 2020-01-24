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В Украине произошло землетрясение: первые подробности

пятница, 24 января 2020, 11:11
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В Закарпатской области поздним вечером 23 января зарегистрировали землетрясение, о чем свидетельствуют данные главного центра специального контроля.

"23 января 2020 года Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение", - отмечают специалисты.

По уточненным данным, жители региона ощутили подземные толчки около 23:03.

По информации специалистов, магнитуда землетрясения составила 2,9 по шкале Рихтера.

Также известно, что источник землетрясения был расположен в районе города Виноградов, Закарпатская область. Он залегал на глубине в 6 километров.

Напомним, что 18 декабря Китай всколыхнуло мощное землетрясение, по предварительным данным, пострадали пять человек.

Также "Апостроф" сообщал, что 12 января на Филиппинах разбушевался вулкан Тааль, жителей эвакуируют.

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