Власти Ирана сделали заявление о военном, сбившем самолет МАУ

В Иране посадили в тюрьму человека, по вине которого был сбит самолет авиакомпании "Международные украинские авиалинии" 8 января близ Тегерана.

Как заявил руководитель МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, в данный момент он находится в тюрьме.

"Человек, который по ошибке сбил в Иране украинский самолет, сегодня находится в тюрьме", - отметил он.

Как известно, украинский самолет потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января. В катастрофе погибли 176 человек. После аварии иранские военные признали, что самолет был ошибочно сбит системами противовоздушной обороны страны.

Напомним, что в Иране признали, что Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" (МАУ) был сбит под Тегераном двумя, а не одной ракетой, как предполагалось изначально.