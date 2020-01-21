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Ударили две ракеты, но: в Иране сделали новое признание о крушении самолета МАУ

вторник, 21 января 2020, 07:11
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В Иране признали, что Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" (МАУ) был сбит под Тегераном двумя, а не одной ракетой, как предполагалось изначально. Однако расшифровать "черные ящики" иранские специалисты пока не могут.

Об этом сообщает Bellingcat со ссылкой на отчет о расследовании Организации гражданской авиации Ирана.

Установлено, что самолет был сбит с северной стороны двумя ракетами класса "земля-воздух" ближнего радиуса действия Тор-М1 через три минуты после взлета. Судно исчезло со вспомогательного радара в 06:15 и с главных систем наблюдения в 06:18 утра (самолет вылетел в 06:12 по местному времени).

Связь с авиадиспетчером пилоты потеряли на высоте 2469 метров.

Отмечается, что проблемы с расшифровкой "черных ящиков" у Ирана возникли из-за отсутствия необходимого оборудования - французские и американские агентства по расследованию авиационных происшествий отказались отправить технику в страну.

Как сообщал "Апостроф", ранее в аэропорту "Борисполь" прошла церемония почтения памяти погибших в результате крушения авиалайнера компании МАУ в Иране, которое произошло 8 января.

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