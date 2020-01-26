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Боевики устроили подлые провокации против ВСУ на Донбассе: трагическая новость с фронта

воскресенье, 26 января 2020, 14:45
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Фото: Фото из открытых источников

С начала суток воскресенья, 26 января, в районе военного конфликта на Донбассе один украинский военный получил смертельные ранения.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства обороны Украины.

"С начала текущих суток по состоянию на 12.30 российско-оккупационные войска открывали огонь уже 4 раза, следствием чего, к сожалению, есть потери с нашей стороны. По имеющейся на данный момент информации, в результате сегодняшних обстрелов один украинский воин погиб", - говорится в сообщении.

Как уточняют военные, боевики стреляли по позициям ВСУ из гранатометов и стрелкового оружия.

Отметим, что за сутки субботы, 25 января, один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. В тяжелом состоянии его доставили в военно-медицинский клинический центр.

Как сообщалось, ранее был озвучен тревожный прогноз по войне на Донбассе.

Подробнее о том, к чему могут привести кадровые перестановки в Кремле для Украины, читайте в материале "Апострофа": Грабить Донбасс будут другие: отставка Суркова запустила для Украины план "Б".

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