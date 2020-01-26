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В России произошла массовая драка со стрельбой: опубликовано жуткое видео

воскресенье, 26 января 2020, 12:58
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В российском городе Нижневартовск произошла драка со стрельбой.

Об этом сообщают в Telegram-канале Mash.

Инцидент случился по адресу улица Омская, 38. Местные жители позвонили в полицию и рассказали, что в их дворе подрались мужчины. Один из них воспользовался огнестрельным оружием.

На место прибыли правоохранители. Однако полицейские не успела, а участники конфликта сбежали.

На следующий день в полицию позвонил владелец камер наблюдения. Он предоставил видео, где зафиксировано, что драка переросла в стрельбу.

"Полисмены проводят проверку и ищут участников. Стрелок домой не приходил", - написали в сети и опубликовали видео.

Как сообщал "Апостроф", в центре Москвы (столица Россия) 50 дворников устроили дикую драку лопатами.

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