В России произошла массовая драка со стрельбой: опубликовано жуткое видео

В российском городе Нижневартовск произошла драка со стрельбой.

Об этом сообщают в Telegram-канале Mash.

Инцидент случился по адресу улица Омская, 38. Местные жители позвонили в полицию и рассказали, что в их дворе подрались мужчины. Один из них воспользовался огнестрельным оружием.

На место прибыли правоохранители. Однако полицейские не успела, а участники конфликта сбежали.

На следующий день в полицию позвонил владелец камер наблюдения. Он предоставил видео, где зафиксировано, что драка переросла в стрельбу.

"Полисмены проводят проверку и ищут участников. Стрелок домой не приходил", - написали в сети и опубликовали видео.

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