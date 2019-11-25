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В России десятки дворников с лопатами устроили дикую бойню: видео

понедельник, 25 ноября 2019, 12:31
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В центре Москвы (столица Россия) 50 дворников устроили дикую драку лопатами.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Бушующий мир".

В сети опубликовали видео массового побоища, которое зафиксировала камера видеонаблюдения.

На кадрах видно, что несколько десятков мигрантов бросаются друг на друга, нанося беспорядочные удары. В ход идут лопаты и ломы.

По предварительной информации, никто не пострадал. Дебоширы разбежались по соседним дворам, как только прибыли полицейские.

"Впрочем, несколько человек удалось задержать. Причины потасовки выясняются", - пишет источник.

Как ранее сообщал "Апостроф", около ста футбольных болельщиков из Украины, Франции и Германии устроили массовую драку 6 ноября в центре Львова. По результатам инцидента 12 участников драки доставлены в полицейский участок, большинство из них - иностранцы.

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