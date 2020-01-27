На трассе Киев-Одесса произошло страшное ДТП со множеством авто, видео

Утром 27 января в поселке Дачное на трассе Киев-Одесса произошло масштабное ДТП.

Об этом сообщили на Facebook-странице "Киев Автомобильный".

Столкнулись несколько легковых автомобилей и автобус "Автолюкс". Две черные иномарки получили серьезные повреждения передней части кузова. Такие же повреждения получили синяя и красная легковушки, которые въехали в отбойник. У автобуса совершенно разбита кабина.

По словам очевидцев, авария произошла из-за скользкой дороги и тумана. Информации о пострадавших пока нет. Обстоятельства происшествия выясняются. На месте происшествия работают правоохранители, стоят кареты "скорой".

Как информировал "Апостроф" ранее, 25 января на Броварском проспекте в Киеве произошла ужасная авария, есть несколько погибших. Водитель одной из легковушек потерял управление и машина перевернулась на крышу. Рядом с ней можно увидеть два черных пакета, в которые полиция и медики заворачивают трупы. Вторая машина съехала в кювет. Удар был настолько сильным, что от авто осталась лишь груда металлолома.