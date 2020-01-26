Автомобиль перевернулся на крышу: в Киеве произошло ДТП с несколькими погибшими, видео

25 января на Броварском проспекте в Киеве произошло ужасное ДТП, есть несколько погибших.

Об этом сообщили в Facebook-сообществе "dtp.kiev.ua".

Водитель одной из легковушек потерял управление и машина перевернулась на крышу. Рядом с ней можно увидеть два черных пакета, в которые полиция и медики заворачивают трупы. Вторая машина съехала в кювет. Удар был настолько сильным, что от авто осталась только груда металлолома.

На месте ДТП работают спасатели, стоит несколько машин "скорой", подъехали правоохранители. Они выясняют, что именно произошло на дороге с участием двух автомобилей. Точной информации о пострадавших и выживших пока нет.

Как писал "Апостроф" раньше, недалеко от Берислава Херсонской области авто перевернулось в кювет, пострадали трое пассажиров и водитель.

Также в ночь на 25 января в Ирпене под Киевом трое мужчин на Mercedes Vito пытались скрыться от полиции , но это все завершилось неудачей. На улице Соборной микроавтобус протаранил три автомобиля, после чего влетел в МАФ. В результате аварии двое пассажиров попали в больницу, а сам водитель скрылся с места преступления.