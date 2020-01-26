RU  UA  EN

воскресенье, 26 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.10
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

25 января

19:00
Завтрак в постель устарел: 14 идей для приятных сюрпризов любимым в День святого Валентина
18:18
51-летняя Селин Дион села на шпагат - такой растяжке можно только позавидовать
17:03
Юрий Горбунов показал нежный снимок объятий с маленьким сыном
16:59
Машина хорошая, но не едет: сети позабавили слова Зеленского про Гончарука
14:21
Диван – наш, квартира – не наша: Дмитрий Комаров признался, что у них с женой нет собственного жилья
13:24
Госсекретарь США устроил истерику из-за вопроса про Украину
12:59
David Axelrod представил песню для Нацотбора на Евровидение-2020 - ее он написал, когда узнал о беременности жены
11:59
Эта беда - навсегда: Зеленский эмоционально высказался про вторжение России на Донбасс
11:31
Ирину Билык в новом клипе сравнили с Мадонной: видео
10:18
Рановато показывать: дочери Оли Поляковой досталось за слишком откровенное фото
10:09
Секс и деньги: появилась забавная фотожаба со скандальными министром и нардепом
07:00
Легкие сырники-пампушки с джемом на завтрак: простой рецепт и советы приготовления
Все новости

Автомобиль перевернулся на крышу: в Киеве произошло ДТП с несколькими погибшими, видео

воскресенье, 26 января 2020, 00:20
переглянути новину українською

25 января на Броварском проспекте в Киеве произошло ужасное ДТП, есть несколько погибших.

Об этом сообщили в Facebook-сообществе "dtp.kiev.ua".

Водитель одной из легковушек потерял управление и машина перевернулась на крышу. Рядом с ней можно увидеть два черных пакета, в которые полиция и медики заворачивают трупы. Вторая машина съехала в кювет. Удар был настолько сильным, что от авто осталась только груда металлолома.

На месте ДТП работают спасатели, стоит несколько машин "скорой", подъехали правоохранители. Они выясняют, что именно произошло на дороге с участием двух автомобилей. Точной информации о пострадавших и выживших пока нет.

Как писал "Апостроф" раньше, недалеко от Берислава Херсонской области авто перевернулось в кювет, пострадали трое пассажиров и водитель.

Также в ночь на 25 января в Ирпене под Киевом трое мужчин на Mercedes Vito пытались скрыться от полиции , но это все завершилось неудачей. На улице Соборной микроавтобус протаранил три автомобиля, после чего влетел в МАФ. В результате аварии двое пассажиров попали в больницу, а сам водитель скрылся с места преступления.

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Марш в Киеве к 111-летию Бандеры: эксклюзивные фото шествия с факелами

Комфортный пешеходный муравейник: как изменится Киев

Герои парковок: в Киеве идут на крайние меры для борьбы с пробками

Ад в метро Киева: что делать, если вы стали "жертвой" телефонного минера

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: