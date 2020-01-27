На Закарпатье поезд раздавил авто: опубликованы жуткие фото смертельного ДТП

В понедельник, 27 января, на Закарпатье на железнодорожном переезде поезд сбил автомобиль с тремя людьми в салоне.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ресурс 0312.ua.

Трагедия произошла на перегоне Буштина - Тячев. Там пассажирский поезд № 14 сообщением Киев - Солотвино сбил грузовую машину марки ЗИЛ.

В результате ДТП пострадали три человека, которые находились в авто. Двое людей скончались на месте, а третьего с тяжелыми травмами госпитализировали. Работники локомотивной бригады и пассажиры поезда не пострадали.

На период ликвидации последствий аварии железнодорожники оперативно организовали транспорт для доставки пассажиров поезда со станции Буштина до станции Солотвино и со станции Солотвино, Тересва и Тячев до станции Буштина.

По предварительным выводам экспертной комиссии, вины железной дороги нету. ДТП на переезде произошла вследствие грубого нарушения водителем грузовика правил дорожного движения. Он проигнорировал звуковой сигнал и световую сигнализацию, выехав на рельсы.

Расследование обстоятельств и причин аварии продолжается.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киевской области поезд столкнулся с легковушкой, за рулем которой находилась женщина. Только чудом она смогла выжить в страшной аварии.