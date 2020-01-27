В Киеве произошла жуткая трагедия с молодым парнем в промзоне

В Дарницком районе Киева произошла страшная трагедия с молодым парнем в промзоне - его придавил к забору кран-перегружатель.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Информатор".

Инцидент произошел в субботу, 25 января, во время разгрузки металла.

По данным полиции, на территории металлобазы работал кран-перегружатель, рядом, в запрещенной зоне, стоял мужчина. Во время маневра техники его придавило к забору. Эту ситуацию увидели другие рабочие, но спасти его не смогли.

Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, ему было 29 лет.

Как сообщал "Апостроф", ранее на территории недостроенного общежития для военных в селе Черноморское Одесской области загорелся строительный вагончик: погибло три человека. Личности погибших установлены - это рабочие, которые работали на стройке.