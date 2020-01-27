RU  UA  EN

понедельник, 27 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.10
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

27 января

07:00
Готовим зразы по-польски с ветчиной и грибами: пошаговый рецепт и советы
06:53
Критиковал Украину и угрожал: в США раскрыли скандальные данные о Трампе
04:15
Коронавирус не пройдет: появилось необычное видео из зараженного города в Китае
00:13
Звезда сериала "Папик" пришла на Голос країни-10 и сразила улыбкой Дана Балана

26 января

23:44
В Ираке посольство США обстреляли из "Катюш"
23:17
Бэк-вокалистка MONATIK’а зажгла своим драйвом Голос країни-10: видео
23:05
Создатели компьютерной игры заработали миллионы на смертельном коронавирусе: как это произошло
19:00
Похудеть за неделю - миф? Что такое жиросжигающая тренировка
18:35
На Бразилию обрушились мощные ливни, погибли десятки людей: фото и видео
16:55
В России умер известный священник РПЦ, который призывал к оккупации Украины
15:17
Меркель и Путин попали на меткую фотожабу из-за смертельного коронавируса в Китае
13:58
Людей достают из-под завалов: страшные кадры последствий землетрясения в Турции
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Киеве произошла жуткая трагедия с молодым парнем в промзоне

понедельник, 27 января 2020, 07:10
переглянути новину українською

В Дарницком районе Киева произошла страшная трагедия с молодым парнем в промзоне - его придавил к забору кран-перегружатель.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Информатор".

Инцидент произошел в субботу, 25 января, во время разгрузки металла.

По данным полиции, на территории металлобазы работал кран-перегружатель, рядом, в запрещенной зоне, стоял мужчина. Во время маневра техники его придавило к забору. Эту ситуацию увидели другие рабочие, но спасти его не смогли.

Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, ему было 29 лет.

Как сообщал "Апостроф", ранее на территории недостроенного общежития для военных в селе Черноморское Одесской области загорелся строительный вагончик: погибло три человека. Личности погибших установлены - это рабочие, которые работали на стройке.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Между катастрофой МАУ и рейсом MH17 есть одно существенное отличие - основатель Bellingcat

Трагедия с самолетом МАУ: почему Иран ведет себя как Путин в 2014-м

Авиакатастрофа PS752 в Иране: главное о трагедии самолета МАУ

Кто погиб в авиакатастрофе самолета МАУ в Иране: фото и истории пассажиров

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: