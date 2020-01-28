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Нардеп от "Слуги народа" попала в серьезное ДТП в Николаеве, фото

вторник, 28 января 2020, 14:22
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Фото: Facebook Ирина Аллахвердиева

В воскресенье, 26 января, в центре Николаева депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Ирина Аллахвердиева попала в дорожную аварию.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Новости-N".

Автомобиль Lexus NХ 200, за рулем которого была нардеп, двигался по улице Пушкинской от Ингульского моста в направлении кольца с проспектом Центральным.

По информации издания, депутат попыталась заехать в парковочный карман, расположенный справа по ходу движения автомобиля. Однако совершать маневр Аллахвердиева начала из крайнего левого положения, не пропустив при этом ехавший справа в попутном направлении автомобиль Mazda 323. В результате произошло столкновение.

В ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.

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Как ранее сообщал "Апостроф", 27 января в Киеве столкнулись два автомобиля - Lanos и Nubira, в результате чего травмы получила женщина.

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