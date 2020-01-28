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Не поделили перекресток: в Киеве произошло серьезное ДТП, фото и видео

вторник, 28 января 2020, 08:57
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В понедельник, 27 января, в Киеве столкнулись два автомобиля - Lanos и Nubira, в результате чего травмы получила женщина.

Об этом на своей Facebook-странице сообщил "Киев оперативный".

"Lanos ехал по Вышгородской (со стороны Куреневки) и пытался повернуть на Западынскую, не пропустив Nubira, которая была на главной", - говорится в сообщении.

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Известно, что в этом ДТП без пострадавших не обошлось - с ушибами госпитализировали женщину, которая находилась в момент аварии в салоне Nubira.

Как сообщал "Апостроф", ранее в ночь на 25 января в Ирпене под Киевом трое мужчин на Mercedes Vito пытались скрыться от полиции, но это все завершилось неудачей. На улице Соборной микроавтобус протаранил три автомобиля, после чего влетел в МАФ. В результате аварии двое пассажиров попали в больницу, а сам водитель скрылся с места преступления.

Также 25 января на Броварском проспекте в Киеве произошло ужасное ДТП с несколькими погибшими.

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