Ударила об дерево и зарезала: под Харьковом девушка устроила зверскую расправу над котом

В городе Лозовая, Харьковской области, 19-летняя девушка убила собственного кота.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции области.

В заявлении, которое подал в полицию представитель одного из гражданских формирований, утверждается, что в ночь на 19 января возле одной из многоэтажек девушка сначала ударила кота об дерево, а затем зарезала животное.

Полицейские нашли подозреваемую и доставили ее в отделение полиции. 19-летняя девушка признала свою вину, однако причины своего поступка не объяснила.

Открыто криминальное производство. Максимальное наказание по статье предусматривает лишение воли на срок до 8 лет.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Шостке, Сумской области на протяжении двух дней в разных местах люди нашли несколько мешков и пакетов с убитыми животными.