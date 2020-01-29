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В Днепре массовое ДТП парализовало движение на дороге, видео

среда, 29 января 2020, 16:14
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При въезде в Днепр из-за масштабной аварии образовалась пробка длиной в километров.

Как сообщает "Апостроф", в сюжете ТСН говорится, что здесь утром 29 января столкнулось минимум семь автомобилей.

Отмечается, что первым здесь допустил столкновение грузовик, которые въехал в другой грузовой автомобиль, объезжавший стоящий на обочине автобус. После этого в них врезались другие транспортные средства, которые пытались объехать место аварии.

По предварительной информации, одна из легковушек едва не влетела в дерево, когда съехала с проезжей части.

Известно об одном пострадавшем, которого госпитализировали в больницу. На данный момент движение здесь сильно затруднено.

Напомним, что в среду, 29 января, на улице Жилянская в Киеве столкнулись автомобиль и трамвай.

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