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В Киеве остановились трамваи из-за серьезного ДТП, фото и видео

среда, 29 января 2020, 10:32
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В среду, 29 января, на улице Жилянская в Киеве столкнулись автомобиль и трамвай.

Об этом сообщили в пресс-службе "Киевпасстранса".

Из-за аварии были заблокированы сразу несколько маршрутов трамваев. В частности, задерживалось движение трамваев № 1, 3, 15 и 18 в сторону площади Победы.

Для пассажиров скоростных трамваев по линии их следования организовали автобусное движение.

По состоянию на 10:00 последствия аварии были устранены и движение транспорта восстановлено.

Однако, многие киевляне пожаловались на то, что из-за аварии не успели прибыть на место работы или учебы.

Как ранее сообщал "Апостроф", в понедельник, 25 января, в Киеве на Троещине во время движения сломался и практически развалился трамвай.

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