В Киеве вспыхнул мощный пожар возле церкви: первые фото с места

30 января в Киеве возник масштабный пожар возле церкви, которая расположена на территории кладбища на Петропавловской Борщаговке.

Как сообщает в социальных сетях городское сообщество "Киев Оперативный", речь идет о новой церкви.

Судя по опубликованным кадрам, дым от пожара виден на сотни метров от места событий. Также в сети показали фотографию с самого места событий. По ней можно понять, что здесь загорелась пристройка, расположенная возле церкви.

В полиции и в ГСЧС пока инцидент не комментировали. Также пока неизвестно, удалось ли ликвидировать возгорание.

Напомним, что на фасаде столичного детского сада в микрорайоне Софиевской Борщаговки появился мурал с изображением коалы, посвященный лесным пожарам в Австралии, из-за которых погибли миллионы животных.