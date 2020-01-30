В Киеве появился яркий мурал, посвященный пожарам в Австралии: фото

На фасаде столичного детского сада в микрорайоне Софиевской Борщаговки появился мурал с изображением коалы, посвященный лесным пожарам в Австралии, из-за которых погибли миллионы животных.

Об этом сообщил автор мурала Виталий Гидеван на своей Facebook-странице.

Виталий написал, что для создания мурала ему потребовалось 20 баллонов краски различных цветов, а работа заняла у него шесть часов. При создании красочного рисунка художник совместил две техники фотореализм и cамчиковскую роспись.

Полюбоваться новым муралом можно на Софиевской Борщаговке на фасаде одного из детсадов.

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