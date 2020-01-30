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Внезапно бросилась на дорогу: момент жуткого ЧП с девушкой в Днепре попал на видео

четверг, 30 января 2020, 16:03
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В Днепре произошла авария на пешеходном переходе – девушку сбил автомобиль.

Об этом сообщается на канале "Х**вый Днепр" в Telegram.

Отмечается, что ДТП произошло на переходе на Донецком шоссе.

Следует отметить, что девушка ускорилась перед входом на переход и попыталась перебежать дорогу. Водитель очевидно не успел затормозить и сбил ее.

"На Донецком шоссе Opel сбил девушку прямо на пешеходном переходе. Девушка резко начала перебегать дорогу, и водитель не успел среагировать", - говорится в публикации.

Также в сети было опубликовано видео с места событий.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве водитель иномарки устроил ДТП на колее трамвая и заблокировал таким образом движение общественного транспорта.

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