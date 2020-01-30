В Киеве девушка устроила эпичное ДТП с трамваем, заблокировав движение: фото

В среду, 29 января, в Киеве на Куреневке произошла серьезная авария.
Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Информатор".
ДТП случилось по адресу улица Кирилловская, 160 около 22:30. Там авто марки Volkswagen Polo въехало под движущийся трамвай. Вследствие ЧП движение рельсового транспорта было заблокировано примерно на час.
По словам правоохранителей, авария произошла из-за девушки-водителя иномарки, которая "не предоставила преимущество движения трамваю".
В результате столкновения передняя часть ее автомобиля оказалась прямо под колесами трамвая. К счастью, в происшествии никто не пострадал.
По состоянию на 00:00, Volkswagen Polo уже вытащили из под трамвая и движение восстановилось. На месте работали правоохранители. Детали случившегося устанавливаются.
Как сообщал "Апостроф", при въезде в Днепр из-за масштабной аварии образовалась пробка длиной в километров.