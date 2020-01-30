Во Львове попытка сделать селфи обернулась для парня страшной смертью

В среду, 29 января, поздно вечером во Львове на железнодорожных колеях погиб юноша 18 лет.

Об этом сообщает отдел коммуникаций полиции Львовской области.

Так, известно, что молодой человек, местный житель погиб на улице Опришковской, при этом он там был со своим товарищем. Юноша заявил другу, что хочет сделать селфи на вагоне-цистерне, залез на вагон и получил сильный удар током.

В полиции приняли решение открыть уголовное производство по ч.1 ст.115 УК Украины (умышленное убийство) с пометкой "несчастный случай". Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщал "Апостроф", 27 января на Закарпатье на железнодорожном переезде поезд сбил автомобиль с тремя людьми в салоне, двое из них погибли.