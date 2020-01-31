Пытались отравить ртутью: экс-генпрокурор Украины сделал громкое заявление о покушении на себя, видео

Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин заверяет, что в прошлом году на него было совершено покушение. По его словам, неизвестные хотели отравить его ртутью в сентябре 2019 года, когда он был в Греции.

Как сообщает "Апостроф", в интервью "ТСН" Шокин отметил, что в Грецию тогда он отправился после смерти брата.

После выхода из машины Шокину внезапно стало плохо и он потерял сознание, после чего его доставили в ближайшую клинику. По словам экс-генпрокурора, он пережил две остановки сердца.

С 22 сентября Шокин проходил лечение в Австрии у врача, который лечил после отравления Виктора Ющенко.

"Врач ко мне пришел и спросил: "а вы знаете, что у вас ртуть в организме". В выводах отмечается, что содержание ртути у меня в организме - 9,7%, то есть в пять раз больше, чем максимальная норма. Потом я узнал, что способы отравления ртутью очень разные - можно отравиться и парами ртути, и другими путями. Как мне говорили знакомые в СБУ, в такой способ отравление несколько устаревшее, но еще имеет место его применение", - отметил Шокин.

Также бывший глава ГПУ допускает, что отравить его мог бывший вице-президента США Джо Байден, так как Шокин вел расследование дела против компании Burisma сына Байдена Хантера.

Напомним, что американские СМИ нашли связь между адвокатом президента США Дональда Трампа и бывшим генеральным прокурором Украины Юрием Луценко.