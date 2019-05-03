RU   UA   EN  

пятница, 3 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.35
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

3 мая

09:38
Как это делается в Донецке: в сети рассказали, как боевики ДНР воровали деньги Путина
09:32
​Гривна дешевеет: актуальный курс валют от НБУ
09:29
В Алчевске боевики устроили разборки посреди улицы: фото и видео
09:10
Боевики несут потери сотнями: офицер ВСУ рассказал о большой победе Украины
08:50
Суд в Гааге назначил дату слушаний по делу Украины против России
08:47
В Киеве два человека погибли в огненном ЧП: фото
08:25
В США обнародовали компромат против топ-чиновника Украины
08:00
Всемирный день свободы печати и именины Федора: какой праздник 3 мая
07:49
Под Львовом обнаружили сенсационную находку времен УПА: фото
07:32
Боевики атаковали позиции ООС, прикрываясь мирными жителями: есть раненые
07:23
Умер актер, сыгравший популярного персонажа "Звездных войн"
06:57
В Киеве пьяный мужчина с гранатой устроил ЧП: фото и видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В США обнародовали компромат против топ-чиновника Украины

пятница, 03 мая 2019, 08:25
переглянути новину українською

Американские СМИ нашли связь между адвокатом президента США Дональда Трампа и генеральным прокурором Украины Юрием Луценко.

Об этом сообщает The New York Times.

Так, адвокат президента США неоднократно встречался с Луценко, чтобы обсудить расследование дела компании Burisma Group.

Отмечается, что расследование в отношении компании, где работал сын Джо Байдена Хантер "на руку" Трампу и его окружению. Это связывают с тем, что старший Байден объявил о намерении баллотироваться на выборах президента США в 2020 году.

"Усилия команды Трампа по привлечению внимания к работе Байдена в Украине, которая уже освещалась в консервативных СМИ, были частично возглавляемые Рудольфом Джулиани, который был адвокатом господина Трампа в ходе расследования спецпрокурора Роберта Мюллера", - отмечают в издании.

Джулиани якобы обсуждал расследование газодобывающей компании Burisma и его связь с Байденом с бывшим и нынешним генпрокурором Украины.

В частности, сообщается, что в этом году адвокат неоднократно встречался с Луценко в Нью-Йорке.

"Нынешний генеральный прокурор позже сообщил коллегам, что во время одной из встреч господин Джулиани с воодушевлением позвонил господину Трампу, чтобы сообщить ему о своих выводах", - отмечают в издании и сообщают, что официально адвокат это не комментирует.

В то же время Джулианни якобы обсуждал этот вопрос лично с Трампом. Адвокат Трампа также утверждает, что вмешался, потому что демократы вступили в сговор с украинцами, чтобы инициировать расследование спецпрокурора США.

Собственником компании, где работал Байден-младший, является экс-министр экологии и природных ресурсов Николай Злочевский. Байден занимал должность в совете директоров.

Издание также связывает расследование с визитом вице-президента США Джозефа Байдена в марте 2016 году в Киев. Тогда Байден пригрозил придержать 1 млрд долларов Украине от США, если украинские лидеры не уволят главного прокурора того времени Виктора Шокина. Так, в апреле 2016 года Шокина уволили.

В то же время представитель Байденон утверждает, что такое требование было связано с коррупцией в ГПУ и политической элите, а не с делом, где фигурировал Байден-младший.

Как сообщал "Апостроф", компания Burisma Group возместит в бюджет налоговые доначисления, которые Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) и Государственная фискальная служба (ГФС) выявили во время проверки деятельности, начатой летом этого года.

Новости

3 мая

09:38
Как это делается в Донецке: в сети рассказали, как боевики ДНР воровали деньги Путина
Все новости

Фотовзгляд

Все галереи
Митинг под Украинским домом по случаю Дня труда

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Президент-парламент-народ: как проводить реформу конституции в стране

Жизнь после выборов: что должен сделать президент за первые 100 дней

На свалку истории или еще 5 лет коррупции: как украинцам выскочить из замкнутого круга

Серый кардинал: зачем Аваков американцам и как он может повлиять на выборы

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: