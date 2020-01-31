В России прогремел взрыв на заводе, много жертв: фото и первые подробности

В российском городе Мценске в Орловской области произошел взрыв на заводе, в результате чего погибли люди.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на местное издание НСН.

Трагедия случилась на заводе резиновых изделий ООО "МРК". Там взорвалась газовоздушная смесь. В результате ЧП три человека погибли, а еще один получил ранения. Однако по другой информации, жертвами стали четыре человека, еще одна женщина может находиться под завалами.

Как рассказал "Интерфаксу" советник губернатора по СМИ Сергей Лежнев, жертвами взрыва стали пять человек. Еще трое, по его словам, пострадали. По данным экстренных служб, все они - граждане Турции.

Как пишут в Telegram-канале Mash, вследствие взрыва обрушилась кровля на площади 200 кв. метров.

Обстоятельства инцидента выясняются. На месте работают спасатели, правоохранители и медики. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований охраны труда.

Как сообщал "Апостроф", в Санкт-Петербурге (Россия) произошел взрыв в районе пивоваренного завода "Балтика".