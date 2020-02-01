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"Черная вдова" из России: ВСУ показали фото смертельной находки на Донбассе

суббота, 01 февраля 2020, 08:33
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Российские оккупанты установили минные ловушки для коммунальщиков и местных жителей у дороги общего назначения на Донбассе.

Об этом сообщают в группе "ОТУ Північ" в Facebook.

Украинские бойцы проводят разминирование территорий около населенных пунктов на востоке Украины. Во время работ они и обнаружили страшную находку вблизи Орехово, рядом с приусадебными участками местных жителей и дорогой общего назначения, где постоянно происходит движение гражданского транспорта.

"Во время детального осмотра территории найдено 240 противопехотных мин, образца ПМН-2, которые были установлены на площади 60м2, то есть с плотностью по 4 мины на 1 метр. Оккупанты намеренно создали непроходимую зону вблизи дороги именно на участке где проложены коммуникационные узлы", - написали в сети.

На военном сленге мина ПМН-2 называется "Черная вдова". Такая мина не имеет механизма самоликвидации и механизма перевода из боевого положения в безопасное.

Военные саперы утверждают, что учитывая состояние минного заграждения и состояние внешнего травяного покрова - установлена она еще летом. Чудом никто из мирного населения не получил повреждений и не получил травм ведь плотность расположения мин, а это 30 сантиметров друг от друга, не оставили бы никакого шанса человеку.

Такие мины срабатывают при усилии нажима от 8 до 25 кг. И могут сработать даже для маленького ребенка. Обычно пострадавшему отрывает стопу, возможны повреждения другой ноги и ожоги тела.

К счастью, группой инженерной разведки минные заграждения были обнаружены вовремя и никто из гражданских жителей не пострадал.

"Данный факт еще раз подтверждает нежелание российско-оккупационными войсками на мирное урегулирование конфликта и создание угрозы мирному населению", - говорится в сообщении.

Отмечают, что ПМН-2 - это противопехотная фугасная мина нажимного действия. Изготовлялась в СССР и, до недавнего времени, в России, на Брянском химическом заводе и на заводе имени Чапаева в Чебоксарах. ПМН-2 запрещена Оттавской конвенцией 1997 года, подписанной, ратифицированной и выполненной в Украине. С 2005 года в Вооруженных Силах Украины отсутствуют мины данного образца. Россия к Оттавской конвенции не присоединилась и по вооружению их не сняла.

Как сообщал "Апостроф", если Россия добьется разведения сил в направлении КПП "Гнутово", это фактически откроет наступление пророссийских боевиков на Мариуполь.

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