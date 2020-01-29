Откроет наступление на Мариуполь: озвучен тревожный прогноз по новому разведению сил на Донбассе

Если Россия добьется разведения сил в направлении КПП "Гнутово", это фактически откроет наступление пророссийских боевиков на Мариуполь.

Об этом "Апострофу" сообщает военный обозреватель Михаил Жирохов.

"Вообще, в ОРДЛО сейчас готовы к локальному наступлению в одном из мест на линии разграничения. Для глобального у них нет ни сил, ни средств. Зная, что боевики могут начать наступление, наши военные делали минные поля - там минами территория просто усеяна. Поэтому если в ОРДЛО решат начать наступление, то потери будут большими.

Дальнейшее развитие ситуации зависит от того, какими будут позиции переговорщиков в Минском формате. Если Россия дожмет разведение на еще трех участках, для Украины это будет очень плохо. Сейчас планируется отвод в трех точках со стороны Украины и шести со стороны ОРДЛО. Согласована лишь одна - на направлении КПП "Гнутово". Это на Приазовье. Фактически это открывает наступление на Мариуполь, но в стратегическом плане это направление имеет минимальное значение - там степная зона и очень мало населенных пунктов", - считает Жирохов.

Эксперт также добавил, что решения развести войска на трех предыдущих участках было неверным. Ведь теперь кадровые российские военные и их наемники из местного населения на подступах к населенному пункту Золотое-4 устраивают провокации и обстреливают местных жителей. А между Викторовкой и Петровским, откуда отошли ВСУ, находились важные "господствующие высоты". Потеряв контроль над ними, украинские военные не могут наблюдать за передвижением противника. И это при том, что оба эти направления являются танкоопасными.

Больше о том, чего ожидать от активизации боевиком под Петровским, читайте в материале "Апострофа": Украина открыла боевикам направление для танковой атаки, но их потери будут огромными

Как информировал "Апостроф" ранее, за вторник, 28 января, вооруженные формирования боевиков на Донбассе, подконтрольные Российской Федерации, нарушили режим прекращения огня более 12 раз.



