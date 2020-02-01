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В Черновцах горе-мать довела до смерти своего младенца: детали жуткой истории

суббота, 01 февраля 2020, 16:22
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В Черновцах произошел громкий скандал с 31-летней женщиной, которая пойдет под суд за злостное невыполнение родительских обязанностей. Из-за ее действий умер ребенок.

Как сообщают в прокуратуре Черновицкой области, на волоске от смерти находился пятимесячный младенец.

"Мать пятимесячного младенца нарушала режим вскармливания, категорически отказывалась от осмотра ребенка врачами и от необходимого стационарного лечения, что привело к заболеванию ребенка, а именно к дефициту массы тела около 30% и задержки развития", - говорится в сообщении.

Интересно, что данная женщина и ранее привлекалась к админответственности за уклонение от выполнения обязанностей по уходу за ребенком.

В данный момент младенец находится под присмотром врачей в больнице. Если суд докажет вину его матери, то ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, что 29 января в Белой Церкви Киевской области ювенальные полицейские нашли 10-летнего Никиту Нагорного, который накануне ушел из дома и не вернулся.

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