RU  UA  EN

среда, 29 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.60
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

29 января

15:55
Энрике Иглесиас и Анна Курникова снова станут родителям - слухам нашлись подтверждения
15:06
С топ-чиновников времен Януковича могут снять санкции: появились тревожные данные
15:02
Участница "Топ-модели по-украински" выступила на последнем показе Жана-Поля Готье - вот ее история
14:38
Популярный DJ и звезда клуба Ministry of Sound покончила с собой - что известно
14:29
Кабмин начал перезагрузку "Укрзализныци" и принял решение по главе компании
14:23
За нарушения придется заплатить: украинцам готовят ряд "сюрпризов"
14:14
Автор "Ведьмака" Анджей Сапковский поделился отношением к нашумевшему сериалу Netflix
13:42
Бриллианты, евро и рубли: стало известно, что находилось в похищенной сумке MARUV
13:30
Глава Сумского облсовета Токарь возглавил областную организацию партии "Наш край"
13:18
73-летний Сильвестр Сталлоне перестал прятать седые волосы и бороду: мнения фанатов разделились
13:02
В сети отыскали самого борзого пса - он весит всего пару кг, но выглядит как первый пацан на районе
12:43
Нардепов жестко наказали за прогулы заседаний Рады
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Сбежал от матери: появились детали о судьбе маленького ребенка, пропавшего под Киевом

среда, 29 января 2020, 15:34
переглянути новину українською

29 января в Белой Церкви Киевской области ювенальные полицейские нашли 10-летнего Никиту Нагорного, который накануне ушел из дома и не вернулся.

Об этом сообщили на Facebook-странице "Киев Оперативный".

За помощью правоохранителей мать мальчика обратилась 29 января в 10:00. Пояснила, что до этого пыталась найти сына самостоятельно - ходила по улицам города и расспрашивала друзей школьника. На поиски мальчика был поднят по тревоге личный состав местного отдела полиции, ювенальные полицейские, были ориентированы мобильные наряды, общественность.

В 12:00 Никиту Нагорного нашли дома у одноклассника. Мальчик рассказал, что сбежал в семью товарища из-за того, что мать злоупотребляла алкоголем. В отношении матери ювенальные полицейские уже составили административный протокол за ненадлежащее исполнение женщиной родительских обязанностей. Информацию о ее поведении передадут социальным службам для дальнейшего сопровождения этой семьи.

Как информировал "Апостроф" ранее, 10 июня 2019 года в Киеве в районе Позняков обнаружили маленького мальчика, который потерялся. Ребенок был найден на улице Ревуцкого, 29А. Позже его передали сотрудникам полиции.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Марш в Киеве к 111-летию Бандеры: эксклюзивные фото шествия с факелами

Комфортный пешеходный муравейник: как изменится Киев

Герои парковок: в Киеве идут на крайние меры для борьбы с пробками

Ад в метро Киева: что делать, если вы стали "жертвой" телефонного минера

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: