Сбежал от матери: появились детали о судьбе маленького ребенка, пропавшего под Киевом

29 января в Белой Церкви Киевской области ювенальные полицейские нашли 10-летнего Никиту Нагорного, который накануне ушел из дома и не вернулся.

Об этом сообщили на Facebook-странице "Киев Оперативный".

За помощью правоохранителей мать мальчика обратилась 29 января в 10:00. Пояснила, что до этого пыталась найти сына самостоятельно - ходила по улицам города и расспрашивала друзей школьника. На поиски мальчика был поднят по тревоге личный состав местного отдела полиции, ювенальные полицейские, были ориентированы мобильные наряды, общественность.

В 12:00 Никиту Нагорного нашли дома у одноклассника. Мальчик рассказал, что сбежал в семью товарища из-за того, что мать злоупотребляла алкоголем. В отношении матери ювенальные полицейские уже составили административный протокол за ненадлежащее исполнение женщиной родительских обязанностей. Информацию о ее поведении передадут социальным службам для дальнейшего сопровождения этой семьи.

Как информировал "Апостроф" ранее, 10 июня 2019 года в Киеве в районе Позняков обнаружили маленького мальчика, который потерялся. Ребенок был найден на улице Ревуцкого, 29А. Позже его передали сотрудникам полиции.