США ликвидировали одного из главарей Аль-Каиды: фото

Американские военные совершили авиаудар по позициям террористической группировки "Аль-Каида" в Йемене, в результате которого был ликвидирован один из главарей террористов Касим аль-Райми.

Как сообщает CNN, об этом сообщает источник в администрации президента США Дональда Трампа.

Аль-Райми считался главарем террористов из "Аль-Каиды" на Аравийском полуострове.

В свою очередь The New York Times отмечает, что в США не сомневаются в том, что аль-Райми был ликвидирован, однако американские чиновники готовы сделать официальное заявление об уничтожении лидера группировки только после получения дополнительных подтверждений его смерти.

Напомним, что 31 июля 2019 года стало известно, что Хамза бин Ладен, сын основателя террористической организации "Аль-Каида" Усамы бин Ладена, мертв.