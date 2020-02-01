В январе на Донбассе погибли 11 украинских бойцов: фото и фамилии героев

За первый месяц 2020 года на Донбассе погибли 11 военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщают на Facebook-странице "Цензор.НЕТ".

В январе Украина понесла большие потери в войне с российскими оккупантами на востоке страны. Павшие за родину герои:

Сергей Александрович Дычек Сергей Петрович Рацун Николай Валерьевич Довженко Алексей Викторович Василевский (Кучкин) Игорь Игоревич Химичук Валерий Васильевич Закусило Александр Викторович Слободанюк Василий Николаевич Муха Николай Васильевич Сорочук Антон Владимирович Хоба Евгений Валерьевич Щуренко

Как ранее сообщал "Апостроф", российские оккупанты установили минные ловушки для коммунальщиков и местных жителей у дороги общего назначения на Донбассе.