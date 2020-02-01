В январе на Донбассе погибли 11 украинских бойцов: фото и фамилии героев

За первый месяц 2020 года на Донбассе погибли 11 военнослужащих Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщают на Facebook-странице "Цензор.НЕТ".
В январе Украина понесла большие потери в войне с российскими оккупантами на востоке страны. Павшие за родину герои:
- Сергей Александрович Дычек
- Сергей Петрович Рацун
- Николай Валерьевич Довженко
- Алексей Викторович Василевский (Кучкин)
- Игорь Игоревич Химичук
- Валерий Васильевич Закусило
- Александр Викторович Слободанюк
- Василий Николаевич Муха
- Николай Васильевич Сорочук
- Антон Владимирович Хоба
- Евгений Валерьевич Щуренко
Как ранее сообщал "Апостроф", российские оккупанты установили минные ловушки для коммунальщиков и местных жителей у дороги общего назначения на Донбассе.