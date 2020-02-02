Под Львовом военный устроил смертельное ДТП на пешеходном переходе: фото

В воскресенье, 2 февраля, под Львовом военнослужащий пограничной службы устроил смертельное ДТП, в котором погиб пешеход.

Об этом сообщается на официальном сайте Государственного бюро расследований.

"Так, около полуночи, в с. Угринов Сокольского района Львовской области рядовой срочной службы Львовского пограничного отряда, двигаясь на служебном автомобиле Volkswagen Transporter в направлении перехода с республикой Польша, допустил наезд на пешехода", - говорится в сообщении.

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В результате инцидента пострадавший получил травмы, от которых скончался на месте.

На данный момент следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Львове, расследуют обстоятельства ДТП с участием военнослужащего Госпогранслужбы.

Виновнику аварии грозит наказание от 2 до 5 лет лишения свободы.

Как информировал "Апостроф" ранее, в Покровске Донецкой области БТР столкнулся с шахтным автобусом, в котором ехали 9 пассажиров.

Также военные попали в серьезное ДТП и под Полтавой.