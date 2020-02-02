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В России вспыхнул мощный пожар в известном издательстве, видео

воскресенье, 02 февраля 2020, 11:27
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В Санкт-Петербурге утром 2 февраля произошел серьезный пожар в пятиэтажном здании, в котором находится известное издательстве "Лениздат".

Как сообщает российская пресса, на месте продолжают работать пожарные. Здание расположено на набережной реки Фонтанки, 59А.

По уточненным данным, спасателям о пожаре сообщили в 9:13 по местному времени. Очаг возгорания возник на четвертом этаже, а его площадь достигает 200 квадратных метров. Пожарные предупреждают, что есть угроза распространения огня.

В момент начала возгорания в здании были люди, их в срочном порядке эвакуируют.

Пока о пострадавших не сообщается, спустя два часа после начала пожара он по-прежнему не потушен.

Напомним, что 30 января в Киеве возник масштабный пожар возле церкви, которая расположена на территории кладбища на Петропавловской Борщаговке.

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